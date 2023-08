Tennis, Cocciaretto balla di gioia: “La tenacia è il mio colpo”

Per una ragazza che adora ballare la serata del primo indimenticabile trionfo Wta non poteva che essere all’insegna della musica. Elisabetta Cocciaretto ha celebrato così, in maniera semplice, il successo sulla terra di Losanna assieme a coloro che l’hanno sostenuta per tutto l’evento . «La famiglia italiana che gestisce il ristorante del club sede del torneo ha organizzato una festicciola e così mi sono lanciata in qualche danza insieme con loro, che mi hanno coccolata tutta la settimana e sono stati carinissimi, facendomi davvero sentire a casa», racconta la 22enne di Fermo al telefono durante il lungo viaggio di ritorno. Proprio il cellulare è stato subissato di messaggi di congratulazioni, a cominciare dalle compagne di Nazionale e da numerosi colleghi e colleghe.

Cocciaretto: "Sono orgogliosa di me stessa"

«Impiegherò un po’ di tempo a leggerli e a rispondere a tutti, però non mi pesa. E ovviamente mi fanno molto piacere i complimenti delle altre azzurre, tra le prime a scrivermi, così come era capitato a me quando Jasmine Paolini ha raggiunto la finale a Palermo o Lucia Bronzetti aveva vinto a Rabat. Devo dire che sono state veramente fortissime le emozioni che ho provato e solo adesso comincio a realizzare quel che ho fatto. Sono orgogliosa di me stessa, perché sto raccogliendo i frutti dei sacrifici affrontati nel corso degli anni e vedo che il percorso intrapreso sta proseguendo. E soprattutto sto vivendo proprio quello che sognavo da bambina, quando ho cominciato a dedicarmi al tennis agonistico con tanta passione».

Cocciaretto: "La tenacia ha fatto la differenza"

Il riferimento è al Circolo Tennis Porto San Giorgio, dove Elisabetta cominciò a prendere una racchetta in mano seguendo il maestro Antonio Di Paolo, lo stesso che ha insegnato i primi colpi a Gianluigi Quinzi. E quella ragazzina che aveva come idoli Roger Federer e poi Simona Halep, nonostante qualche centimetro in meno delle rivali, aveva determinazione da vendere e una voglia di arrivare senza uguali. Qualità che non ha perso con il tempo, anzi. Basta vedere le partite-maratona in riva al lago elvetico. «Abbiamo giocato il torneo in condizioni particolari, per via della pioggia caduta a più riprese che ha reso pesanti campi e palle. In questo contesto credo che la tenacia che da sempre mi appartiene abbia fatto la differenza».

Cocciaretto: "Testa di serie agli US Open? Ci spero"

E ora ha una faccia differente anche la classifica dell’azzurra, che entra per la prima volta in Top 30: a 22 anni e 187 giorni diventa la seconda più giovane italiana a spingersi così avanti dopo Francesca Schiavone che raggiunse 21enne quel ranking il 5 novembre 2001. «Essere la prima del mio Paese è motivo d’orgoglio, certo, ma ci confrontiamo con il mondo ed è quello in termini assoluti ciò che più conta. Chiaro che la 30ª posizione apre scenari di un certo tipo, però sono abituata a rimanere con i piedi per terra. E a non pormi limiti né obiettivi di classifica, che è una conseguenza dei progressi su vari aspetti. Quindi penso soltanto a lavorare sodo per migliorarmi ancora. Testa di serie agli US Open? Ci spero, ma dipenderà dai risultati dalle giocatrici che mi seguono nel ranking».

Cocciaretto: "Vincere Roma e Wimbledon sarebbe il massimo"

Adesso qualche giorno di riposo, anche per smaltire gli acciacchi. «La priorità in questo momento è recuperare la condizione fisica e prepararsi al meglio per la trasferta sul cemento americano. A metà della prossima settimana dovremmo partire per Cincinnati. Ma prima mi concederò qualche uscita con le amiche e magari un gelato in più del solito, senza eccessi, non me li posso permettere. E poi devo preparare l’esame di diritto commerciale…», sorride ‘Cocci’ che in parallelo al tennis porta avanti con buoni risultati il suo percorso universitario (Giurisprudenza a Camerino). Senza smettere però di sognare: «Vincere Roma e Wimbledon sarebbe il massimo, così come entrare tra le prime dieci». Per provarci fa affidamento totale su Fausto Scolari, il tecnico che la segue da fine 2016, a cui è andata la dedica più sentita per il trofeo in terra elvetica: «Mi ha affiancato quando ero ferma da un anno per i problemi alla schiena e passo dopo passo mi ha portato fino a qui. Ecco perché questo primo titolo Wta non è solo merito mio».