La solitudine del tennis per conoscere il mondo

Non è sport popolare il tennis, ma può tradursi espressione di riscatto. Da noi i “talenti” si mescolarono, per estro e temperamento: “rampolli “ e “stallieri” come in “Cime tempestose” di Emily Bronte o nella favola del “principe e il povero” di Mark Twain; Ricci Bitti, Gardini, Sirola, Pietrangeli e poi Panatta e gli altri della “mitica” squadra di Davis: Barazzutti, Bertolucci, Zugarelli. Atleti di gamba e notevole “braccio”. Non proprio diligentissimi, belli in campo e fuori, nella Roma degli anni Settanta, del cinema e della disco, città nottambula e malandrina. Piacevano come i divi della celluloide, distinguendosi per stile ed eleganza. Lea Pericoli pareva una sirenetta e Pietrangeli avere fermato il tempo.

Il legame tra poesia e tennis

A farci sognare con giocate prodigiose oggi tornano, dopo Fognini, Berrettini, Musetti e Sonego e, avanti a tutti, il talento di Sinner, taciturno come ogni altoatesino si rispetti. Tra le donne: Errani, Schiavone, Vinci, Reggi, modelli di temperamento, dinanzi a ciclopiche Erinni. Cosa sia esattamente divenuto questo giuoco, discendente dalla “pallacorda”, gentile e violenta pratica, da portare Michelangelo Merisi, il Caravaggio, a trafiggere l’avversario a morte, è difficile spiegare, come pensare alle leggiadre evoluzioni del volano e a quelle dei racchettoni da spiaggia, antenati del padel, che reclama casta e altolocato rango. Il mio maestro, Zambelli Giambattista da Marradi, oltre a scrivere versi non trascurabili, usa il suo braccio in “top spin” di dritto, e insiste che il tennis è tutto in “Batte botte”, la lirica più ritmica del Novecento, del poeta Dino Campana. Poesia che evoca incessante “andare e tornare”, come di onde o nuvolaglia.

Il legame tra poesia, prosa e tennis è certificato pure da uno scrittore che declina il racconto al femminile, “in assenza” delle splendide Evert o Williams. Vladimir Nabokov, col suo “Lolita”, protagonista il disincantato Humbert, giocatore di tennis a buoni livelli, è prosatore sommo della disciplina. Nel romanzo, il legame è quello tra il professore e la giovane Dolores, la parola è sospinta da sensualità, fughe, scorciatoie e anfratti. Memorabile sequenza, quella della lezione di tennis, che Humbert impartisce a Lolita, senza contatto alcuno. Forse in quelle pagine è il più incredibile “surplace” della letteratura contemporanea, una danza “ferma”. Per quel “restare sospesi”, il tennis evoca il pugilato, e la “fase di studio”. Nabokov aveva scritto prose e versi in ‘Gloria’ e “University poem’, fin dai tempi sovietici. Anche in “Cose trasparenti”, (1976). come in “L’originale di Laura”, edito postumo nel 2009, vi è rimando al tennis; in esso è la narrazione metafisica di Witt, in cui emerge la filosofia, cioè il perché egli consideri il tennis «modo di concepire il mondo».