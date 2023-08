Tennis, Passaro spiega le ali: "Voglio arrivare in alto, come Del Potro"

Francesco Passaro ha sfiorato il successo nel Challenger di Trieste, cedendo dopo un gran percorso e solo in finale al francese Hugo Gaston. Torneo che nel 2022 lo aveva visto primeggiare, con il primo titolo Challenger. I motivi di soddisfazione sono superiori al rammarico per non essersi ripetuto. «È stato un ottimo torneo - esordisce - e nella lotta per il titolo devo fare i complimenti a Gaston per come ha giocato. Il suo passato parla da solo. Io poi arrivavo dalla semifinale conclusa in mattinata nella stessa giornata e in recupero, ero sotto di un set e di un break, con l’ungherese Marozsan». La strada tracciata è quella giusta. «Non è il caso di bruciare le tappe, ognuno ha i propri tempi di maturazione. Non mi voglio assillare pensando solo ai risultati. Il tennis che so esprimere è di buon livello e pertanto l’obiettivo top 100 ATP è più che percorribile. Dopo Trieste ho giocato a Verona (quarti, ndr) e a San Marino. A metà agosto partirò per l’America dove giocherò le qualificazioni Us Open».

Terra ma anche altre superfici nel tennis di Francesco Passaro, perugino classe 2001. «Sono nato sul rosso - racconta - ma già a inizio stagione ho fatto diversi tornei sul duro. Non mi trovo male e ho capito che anche su questo tipo di terreno posso essere competitivo. L’importante è sempre farsi trovare pronti e cogliere le occasioni che ti si presentano». Il suo staff è consolidato, al pari dei punti forti. «Il mio coach è Roberto Tarpani, il preparatore atletico Stefano Nebbia con il quale abbiamo iniziato un buon lavoro. Il servizio e il diritto, abbinati alla forza fisica, sono i miei lati forti. Si sta agendo su tutto e in particolare sui dettagli che nell’ottica di crescita possono fare la differenza».



Passaro e gli idoli: "Idolo Del Potro, poi Djokovic e Nadal" Tra i consigli importanti anche quelli di un grande ex, Francesco Cancellotti, perugino come lui. «Aiutano quando, come nel mio caso, si sta cercando la scalata alle posizioni che contano. Chi ha vissuto certe emozioni, anche in nazionale, è un valore aggiunto ed è un bene rimanere ad ascoltare. È sempre stato un esempio da seguire». Non sono mancati altri idoli a Francesco Passaro, che aveva iniziato anche a giocare a calcio prima di prendersi da giovanissimo (12 anni) una stagione sabbatica per poi ripartire con ancora più vigoria nel tennis. «Mi è sempre piaciuto molto l’argentino Del Potro che purtroppo è stato limitato dai tanti infortuni subiti in carriera, fino al ritiro. Da ognuno dei grandi, Djokovic e Nadal su tutti, ho cercato e cerco di prendere qualcosa». Il torneo dei sogni è, manco a dirlo, molto caro a tutti gli azzurri. «Senza ombra di dubbio Roma - afferma diretto - perché vincere in casa e davanti al proprio pubblico penso rappresenti per noi giocatori italiani un qualcosa di veramente speciale. Mi piacerebbe un giorno provare un’emozione simile». Francesco Passaro è entrato nella famiglia Reset Marketing per quanto concerne l’aspetto manageriale dei giocatori: «Siamo in sei o sette emergenti a farne parte e credo che la loro grande esperienza nel mondo del calcio e non solo sia una garanzia di qualità. È importante curare anche questi aspetti e concentrarsi solo su gioco e allenamenti».



E sul futuro: "Il tennis italiano è una corazzata, ma posso farcela" L’Italia del tennis al maschile è ormai una corazzata. «Bellissimo sapere che un tuo compagno ha fatto un grande risultato. Tra di noi non c’è invidia, piuttosto un sano spirito di emulazione. Se ci è riuscito lui, mi dico, posso farcela anch’io». Così la crescita, dei singoli e del gruppo, continua, con vantaggi per l’intero movimento azzurro, guardato ormai come un esempio dal resto del mondo di settore.

