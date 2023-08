Tennis, Giorgi ok il primo match di qualificazione a Montreal

MONTREAL (Canada) - Camila Giorgi vince il suo 1° match di qualificazioni del torneo Wta 1000 di Montreal che vinse nel 2021. La 31enne di Macerata numero 51 al mondo si è imposta per 6-2, 6-4 dopo 80 minuti contro la statunitense Elvina Kalieva (numero 178 del mondo). Dopo aver dominato il 1° set per 6-2 l'azzurra subisce il break trovandosi sotto 3-1, Camila però ribalta la partita piazzando un parziale di 4 game consecutivi dal 2-4 per recuperare il break e piazzare quello decisivo al 10° gioco per il 6-4 finale. Camila affronterà l'altra statunitense Ashlyn Krueger (numero 124) per accedere al tabellone principale del torneo dove sono già presenti Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti.