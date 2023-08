Tennis, Arnaldi ad una vittoria dal tabellone di Toronto

TORONTO (Canada) - Matteo Arnaldi vince il suo primo match delle qualificazioni e oggi si giocherà l'occasione di entrare nel tabellone principale del Masters 1000 di Toronto. L'azzurro numero 65 al mondo ha sconfitto lo statunitense Aleksandar Kovacevic (numero 129 al mondo) con il punteggio di 6-4, 6-4 in 75' di gioco in un match giocato e gestito in maniera egregia: break sempre al 3° gioco in entrambi set e servizio difeso senza patemi. Il suo prossimo avversario sarà il croato 34enne Matija Petkotic (numero 435 al mondo) entrato come "alternate", che nel match di debutto nelle qualificazioni ha eliminato a sorpresa in due set il bielorusso Ilya Ivashka.