Berrettini, Tsitsipas e Alcaraz: per Sinner a Toronto tabellone ostico

TORONTO (Canada) - Il tabellone principale del Masters 1000 di Toronto è stato ufficializzato, in attesa che venga completato dai match di qualificazione dove c'è Matteo Arnaldi, ecco come sono messiu gli azzurri. Jannik Sinner (numero 7 al mondo) si trova nella parte alta del tabellone ovvero quella del numero 1 al mondo Carlos Alcaraz e del numero 5 Stefanon Tsitsipas. Il tennista altoatesino ha il bye al 1° turno e al 2° potrebbe affrontare Matteo Berrettini impegnato al turno precedente contro il francese numero 59 al mondo Gregoire Barrere. Il possibile derby azzurro tra Sinner e Berrettini non è l'unico visto che anche Lorenzo Sonego (che debutterà contro Murray) è nello stesso spicchio di tabellon e potrebbe incrociare al 3° turno uno tra Jannik e Matteo qualora avanzassero. Nella parte bassa del tabellone, quella di Daniil Medvedev (testa di serie numero 2 vista l'assenza di Djokovic), c'è Lorenzo Musetti che esordirà contro il giapponese numero 31 al mondo Yoshihito Nishioka.