Tennis, la missione di Berrettini: ritrovare lo swing

Non è proprio tempo di vacanze per l’Italtennis, che anzi in questo inizio agosto vede riaffacciarsi nel tour le sue punte di diamante, mentre dietro di loro i giovani rampanti continuano a salire a suon di risultati. Oggi, 28 giorni dopo il match degli ottavi a Wimbledon perso con Carlos Alcaraz, poi trionfatore nei Championships, Matteo Berrettini torna in campo, debuttando nel Masters 1000 di Toronto, uno dei due grandi appuntamenti sul cemento americano (il prossimo sarà Cincinnati) che fanno da preludio agli US Open. Il 27enne romano, in cerca di conferme dopo la scarica positiva ricevuta sull’erba londinese, nell’intento di lasciarsi finalmente alle spalle i guai fisici e giocare con continuità (e magari soddisfazioni…) nella parte finale di stagione, deve vedersela con il francese Gregoire Barrere (n. 59 Atp), avversario tutt’altro che da sottovalutare avendo raggiunto le semifinali ad Eastbourne e battuto Norrie a Miami. Un match a cui guardano con interesse gli appassionati del Belpaese visto che il vincente troverà al 2° turno Jannik Sinner, settima testa di serie: sarebbe il primo incrocio fra i due azzurri. «Sul campo da tennis non ho segreti, conosco e riconosco ogni singola emozione, ogni gesto, ogni fragilità e ogni potenza – ha raccontato Berrettini in una lunga intervista introspettiva con Walter Veltroni - Tanto più è alto lo stress quanto più riesci a comprenderti. E ho capito una cosa fondamentale: per eccellere, in questo sport, devi in primo luogo riconoscerti. Io odio perdere, ma ho sempre usato la sconfitta per migliorarmi. Per me è un motore più grande della vittoria. Mai mollare, anche quando stai perdendo: è in primo luogo una forma di rispetto verso se stessi». Con idee chiare sulle priorità: «Oggi che, per la prima volta, ho conosciuto il malessere, l’obiettivo è quello di non frequentarlo più, di tenerlo lontano. E di vivere il tennis per quello che è: gioia e sfida per migliorare se stessi».