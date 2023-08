Tennis, Paolini debutto vincente a Montreal: è al 2° turno

MONTREAL (Canada) - Ottimo debutto di Jasmine Paolini (numero 50 al mondo) nel torneo Wta 1000 di Montreal. La tennista azzurra si è imposta con il punteggio di 7-6(3), 6-2 dopo un'ora e 40 minuti contro la croata Donna Vekic (numero 22 al mondo). Nel 1° set l'azzurra rimonta sotto 1-3 e porta la frazione al tie-break dominandolo per 7 punti a 3 dopo un'ora di gioco. Paolini cavalca l'onda della prima frazione e strappa il servizio in apertura del 2° set portandosi sul 2-0 per poi, dopo aver salvato 4 palle break nel set, volare sul 5-1 e non girarsi più. Al 2° turno Jasmine affronterà la vincente del derby statunitense tra la leggenda Venus Williams e la numero 13 al mondo Madison Keys.