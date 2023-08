Tennis, Musetti avanza al 2° turno di Toronto

TORONTO (Canada) - Comincia bene l'avventura di Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Toronto nel suo debutto in carriera in terra canadese. L'azzurro ha battuto al 1° turno il giapponese Yoshihito Nishioka (numero 45 al mondo) con il punteggio di 6-4, 6-1 in 90 minuti di gioco. Primo set molto combattuto e deciso al 10° gioco grazie a diversi errori gratuiti del giapponese (smash in rete e doppio fallo) che hanno consentito a Lorenzo di aggiudicarsi per 6-4 la frazione. Nishioka subisce il colpo e Musetti ne approfitta indirizzando subito anche il 2° set volando sul 4-0 e servizio per non girarsi più. Al prossimo turno l'azzurro afronterà il vincente della sfida tra Zhang e Kokkinakis.