Tennis, a Toronto Musetti domina, Berrettini pronto per il derby

Gioca come un tennista qualsiasi, Lorenzo Musetti, e per la sua buona sorte, non lo è. L’accuratezza dei colpi, lo stile eccelso nel centrare la palla, la capacità di saper replicare in mezza volée quando la stoccata dell’avversario è diretta tra i suoi piedi, evitano che Lollo si impossessi definitivamente della propria “normalità”, che per alcuni sarebbe traguardo di vitale importanza, mentre per lui, beh, mi permetto di eccepire. Nella norma l’ho visto poche volte, quelle, diciamo così, strettamente indispensabili, e contro quel tipo di avversari che appartengono alla setta dei “faccio tutto da solo”, nel senso che anche quando perdono sono loro a decretare il percorso degli strafalcioni che inevitabilmente li condurrà alla sconfitta.



Musetti e il "giocare normale": fantasia arma in più Mentre la parte migliore di sé, Musetti l’ha sempre messa in mostra travolgendo gli oppositori con la fantasia, cambiando di continuo colpi e scenari, cercando punti che per altri sarebbero inconcepibili.

Ne ho parlato con Lorenzo anche a Wimbledon, di questa novità, che lui stesso non ha faticato ad ammettere. Il «gioca normale», che coach Tartarini di tanto in tanto gli ripete, nasce dall’esigenza di sprecare meno energie, ché nel tennis della fantasia si disperdono in quantità industriale. Giusto da un punto di vista pratico, ma pericoloso in linea teorica. Perché la normalità ha i suoi vantaggi, offre certezze senza chiedere nulla in cambio, ma a volte si trasforma in un cappio per coloro che non ne sono mai stati assidui praticanti. Li invoglia a pensare che l’approdo fosse inevitabile, e raggiunto, possa rivelarsi definitivo. Musetti mi ha spiegato che lui ha libertà d’interpretare il match, insomma, può fare come vuole, ma di aver preso per buono il consiglio in nome di una maggiore consistenza nei momenti più caldi del torneo, quando la fantasia resta l’arma in più del suo repertorio, ma funziona meglio se utilizzata nella piena freschezza della forma fisica.



Musetti per il pubblico è sinonimo di divertimento Prendo tutto per buono, ci mancherebbe. Rilevo però che a Wimbledon le cose non sono andate nella direzione promessa. Due match normali, risolti con bravura da Lollo grazie alle doti tecniche, lasciavano presagire un terzo turno nel quale la fantasia sarebbe stata più che utile, ma contro Hurkacz (nella sua veste migliore, è opportuno ricordarlo) gli attesi lampi di genio non hanno fatto in tempo a prendere possesso del match, e la normalità gli ha permesso a malapena di perdere il confronto con un punteggio non troppo punitivo. Senza dimenticare che per il pubblico, ormai, Muso è sinonimo di divertimento, e quando il pubblico si diverte l’eroe piace di più e gli sponsor lo cercano con maggiore convinzione. Se potessi, consiglierei a Lorenzo di infilare sempre, nei suoi match “normali”, uno o due punti che facciano sussultare il pubblico. È quello che tutti si aspettano da lui.

Considerazioni, credetemi, che il match contro il mancino Nishioka nemmeno meritava. Sul 5-4 del primo set il giapponese ha fallito l’aggancio all’italiano con un doppio fallo, ha affossato uno smash in rete, e ha cacciato una palla fuori di tre metri. Break e primo set. Utili a disporre Nishioka in modalità kamikaze. “Se proprio devo perdere”, avrà pensato, “preferisco farlo a modo mio”. In un batter d’occhio Musetti si è ritrovato sul 5-0, con Nishioka ormai incapace di colpire una palla in modo decente.

Un’ora e dieci di tennis, vista l’interruzione di venti minuti nei primi game della partita, dopo che la pioggia aveva spostato l’inizio di un’ora. United Cup a parte, per Musetti è la seconda vittoria dell’anno sul cemento, che gli vale un secondo turno contro Kokkinakis che ha battuto 7-5 6-4 Zhizhen Zhang, chiamato nel circuito “ZZZ”, perché ama dormire.



Berrettini in buona forma: battuto Barrere, ora derby con Sinner Sveglio come lo abbiamo visto a Wimbledon, ben messo con i colpi principali della sua santabarbara tennistica, abbastanza rapido di gambe e con le idee sempre chiare, Matteo Berrettini ha vinto la sua prima partita agli Open del Canada, torneo che finora gli aveva riservato esiti infruttuosi. Ha battuto il francese Gregoire Barrere, numero 59 ATP, in ritardo sulla tabella di marcia (ha 29 anni, e non è mai salito oltre la 49sima posizione) con un break al centro di un primo set quasi perfetto, nel quale Matteo è sembrato imprendibile e ha concesso appena due “quindici” sul proprio servizio, e con una seconda frazione più combattuta, che lo ha visto in testa e poi ripreso, prima dell’assolo finale che gli ha fruttato altri due break.

Berrettini dopo il buon ottavo raggiunto a Wimbledon, in una dimensione a dir poco miracolosa, è tornato ad allenarsi con l’impegno di chi voglia scrollarsi di dosso le scorie degli ultimi infortuni. Barrere non è uno sprovveduto, ha un dritto fastidioso (non sempre centrato, però) e un rovescio di alto livello, ma è stato Berrettini a condurre il gioco, a strappare applausi con alcuni colpi da mastro artigiano del tennis, e anche a giocare con maggior disinvoltura a rete, dove ha fatto messe di punti. Alla fine 24/13 il conto dei vincenti e degli errori evitabili per Berretto, 14/13 per Barrere.

Matteo è pronto per il derby con Sinner, in secondo turno. Il primo ad andare in scena tra i due che hanno dato di più al nostro tennis.

