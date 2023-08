Berrettini-Sinner, dove vederlo in tv: segui il Tennis live

TORONTO (CANADA) - Derby italiano al Masters 1000 di Toronto . Sul cemento canadese si sfidano Berrettini e Sinner . Il romano nel primo turno ha battuto 6-4 6-3 il francese Barrere mentre l'altoatesino ha usufruito di un bye essendo testa di serie numero 7 e fa il suo ingresso in tabellone tornando per la prima volta in campo dopo la sconfitta in semifinale a Wimbledon contro Djokovic.

Il 21enne di San Candido ha vinto 9 degli ultimi 11 match giocati su cemento: l'ultimo torneo sul veloce, infatti, è il 1000 di Miami dello scorso aprile, dove raggiunse la finale. Fiducia ritrovata invece per Berrettini che pian piano sta rientrando in condizione. Si tratta di una sfida inedita: i due, infatti, non si sono mai trovati uno di fronte all'altro. In palio c'è il pass per gli ottavi di finale.

Berrettini-Sinner: diretta tv e streaming

La sfida tra Matteo Berrettini e Jannik Sinner, valida per il 2° turno del Masters 1000 di Toronto, sarà il quarto match - si parte alle ore 17 italiane - sul Grandstand e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Summer (canale 201) o Sky Sport Tennis (canale 203). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito