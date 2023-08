Tennis, Paolini eliminata agli ottavi di Montreal dalla Pegula

MONTREAL (Canada) - L'avventura di Jasmine Paolini al Wta 1000 di Montreal si interrompe agli ottavi di finale.Sul Court Rodgers l'azzurra è stata battuta dalla statunitense numero 3 al mondo Jessica Pegula con il punteggio di 6-4, 6-0 in 69 minuti. Pegula strappa subito il servizio a Jasmine, salva 3 palle break (dallo 0-40) e si porta subito sul 3-0. L'azzurra recupera il break di svantaggio, va servire sotto 5-4 ma Pegula riesce ad imporsi strappando nuovamente il servizio ed aggiudicandosi il set 6-4 in 38'. Nel 2° set Jasmine non converte 5 palle per l'1-1 in un game da 22 punti giocati e perde il servizio con Pegula che conferma il break portandosi sul 3-0 come nella prima frazione. Questa volta non c'è la reazione dell'italiana che subisce il doppio break con l'americana che piazza un parziale di 8 game consecutivi (dal 4-4 del 1° al 6-0 del 2°). Pegula si conferma la bestia nera di Paolini, il successo odierno è il 5° su altrettanti incontri e con 0 set vinti da parte della tennista italiana.