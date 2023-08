Tennis, Musetti si arrende a Medvedev: addio Montreal

TORONTO (Canada) - Lorenzo Musetti dice addio al Masters 1000 di Toronto. L'azzurro è caduto contro il russo numero 3 al mondo Daniil Medvedev con un doppio 6-4 dopo poco più di un'ora e mezza di gioco. Termina così l'avventura in terra canadese per il carrarino che pur lottando non è riuscito a contenere l'avversario.

Nella prima frazione Medvedev rompe gli indugi al 7° gioco strappando ai vantaggi il servizio ad un ottimo Musetti con una prodezza in allungo sulla palla corta dell'azzurro. Il russo è solido al servizio (0 palle break concesse e mani ai vantaggi) e si prende la prima frazione per 6-4 in 43'. Nella seconda frazione altro game ai vantaggi combattuto vinto nuovamente dal russo che vola sul 3-1, Musetti riesce a reagire subito, ma è una mera illusione visto che Medvedev ruba ancora una volta il servizio per involarsi verso la chiusura del match che arriva con un altro 6-4.