Tennis, Swiatek e Pegula in semifinale a Montreal

MONTREAL (Canada) - Iga Swiatek ha ottenuto il pass per le semifinali del torneo Wta 1000 di Montreal. La tennista polacca, numero 1 del mondo e del tabellone, ha battuto nei quarti di finale la statunitense Danielle Collins, numero 48 del ranking Wta, col punteggio di 6-2, 4-6, 6-2. In semifinale la Swiatek sfiderà l'latra statunitense Jessica Pegula, numero 4 del seeding e terza giocatrice della classifica mondiale, che ha sconfitto la connazionale Coco Gauff, 7 del ranking Wta e sesta forza del tabellone, per 6-2, 5-7, 7-5. L'altra semifinale vedrà affrontarsi la russa numero 15 al mondo Liudmila Samsonova (battuto la Bencic con doppio 6-4) e la kazaka numero 3 al mondo Elena Rybakina vincente in rimonta in tre set (5-7, 7-5, 7-6) contro la russa Kasatkina.