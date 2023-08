Sinner-De Minaur, finale Toronto: dove vederla in tv, segui il tennis live

In questo torneo, Sinner ha avuto anche la meglio nel derby tutto italiano contro Berrettini, incontrato ai sedicesimi di finale e sconfitto in due set col punteggio di 6-4 6-3. Dopo aver eliminato anche Murray, ritiratosi, il talento altoatesino ha sconfitto ieri in semifinale anche Paul, numero 12 del ranking Atp e giustiziere di Alcaraz, in due set col punteggio di 6-4 6-4.

Segui Sinner-De Minaur LIVE sul nostro sito

Dove vedere Sinner-De Minaur, diretta tv e streaming

La finale Sinner-De Minaur si giocherà domenica 13 agosto con inizio alle ore 22: sarà possibile seguire la gara del tennista azzurro in diretta tv su Sky Sport Summer e Sky Sport Tennis. Sarà anche disponibile in streaming su Sky Go e NOW.