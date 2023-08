Tennis, Paolini nel tabellone principale di Cincinnati

CINCINNATI (Stati Uniti) - Jasmine Paolini ha superato le qualificazioni e ha ottenuto il pass per il tabellone principale torneo Wta 1000 di Cincinnati. La 27enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 49 del mondo e quinta testa di serie del seeding cadetto, nel match decisivo per accedere al main draw, dove raggiunge Elisabetta Cocciaretto, si è imposta sulla colombiana Camila Osorio, numero 67 del ranking internazionale, col punteggio di 7-5, 7-5. Stasera in campo, nell'ultimo match delle qualificazioni, l'altra azzurra Martina Trevisan, opposta alla statunitense Townsend.