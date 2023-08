Sinner, la gioia dopo il trionfo: “Questo successo vuol dire tantissimo"

Grande soddisfazione per il 21enne di San Candido: "Per me questo successo vuol dire tantissimo. È un grande risultato, che voglio condividere con tutte le persone del mio team. Non tutti sono qui, ma spero che chi non è qui mi stia guardando. Stiamo lavorando duro e questi risultati ci danno coraggio e ci fanno venir voglia di lavorare ancora di più. In questo torneo ho tenuto sempre il giusto comportamento in campo, affrontando bene e con grande concentrazione tutti i match giocati. Oggi ho sentito un po' di pressione ma sono stato bravo a gestirla cercando di giocare punto a punto e trattando tutti con il giusto rispetto sul campo".

Poi i complimenti a De Minaur, suo avversario in finale: "Mi congratulo con Alex (De Minaur ndr), che è stato in due finali ed è una brava persona. Lasciamo perdere il doppio (in cui fanno cppia ndr) questa settimana, dobbiamo ancora vincerne uno. Ma è bello stare in campo con te - ha poi detto Sinner rivolgendosi all'australiano -, lavori tanto e ci siamo spesso allenati insieme a Monaco. Spero di vederti presto tra i primi dieci del mondo". "Questo torneo mi rimarrà sempre nel cuore, voglio condividere questa gioia con voi", ha concluso Sinner rivolgendosi al pubblico.