Tennis, Jessica Pegula trionfa a Montreal: Samsonova ko

Jessica Pegula è la nuova campionessa dell' Omnium Banque Nationale di Montreal. La statunitense, numero 3 del mondo, ha battuto in finale la russa Liudmilla Samsonova , in meno di un'ora, col punteggio di 6-1 6-0, aggiudicandosi il secondo Wta 1000 della sua carriera, dopo quella vinto lo scorso anno a Guadalajara.

Pegula, dopo la vittoria in semifinale contro Iga Swiatek, ha concesso il bis battendo la russa, 18 del ranking internazionale, che due ore prima era uscita vincitrice dalla seconda semifinale - rinviata l'altro ieri per pioggia - contro la kazaka Elena Rybakina.

Le parole della Pegula a fine gara

A fine gara, la tennista statunitense ha dichiarato: "Siamo sul circuito per provare a vincere tornei e titoli ogni settimana ma il tennis sa essere molto duro, perchè molto spesso si finisce invece col perdere. E anche quando si vincono molte partite può capitare di non vincere nessun torneo: per questo è uno sport che può rivelarsi molto duro".