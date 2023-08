Tennis, Berrettini eliminato al 1° turno a Cincinnati

Berrettini è subito in palla a differenza del suo avversario: conquista il break al 5° gioco per portarsi 4-2, unico momento di difficoltà sul 5-4 quando Matteo si è trovato ad affrontare due balle break, annullate entrambe e set vinto per 6-4 dopo 51' di ottimo tennis da parte del romano. Nel 2° set Berrettini cala di rendimento al servizio commettendo tanti errori gratuiti, Auger-Aliassime prende fiducia e misure contro il servizio dell'azzurro e vince la frazione: break al 4° gioco confermato per il 4-1. Il canadese annulla anche una palla break al 7° gioco per chiudere poi 6-2 dopo 46' con doppio break. Nel 3° set torna la pioggia a Cincinnati che interrompe per pochi minuti la partita sul 1-1 con il canadese 40-30 sul proprio servizio. Malgrado l'interruzione Berrettini non riesce a ritrovare la brillantezza del 1 ° set e al 6° gioco Auger-Aliassime conquista il break che lo porta sul 5-2 per poi chiudere 6-3 (12-0 il parziale dei punti negli ultimi 3 turni di battuta del canadese).