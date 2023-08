Tennis, Musetti batte Evans a Cincinnati e passa al secondo turno

Lorenzo Musetti batte Evans in due set e passa al secondo turno del torneo Atp 1000 di Cincinnati. Il toscano sconfigge all'esordio il britannico Daniel Evans per 6-4, 6-3 in 1h26'. Al secondo turno, nei sedicesimi di finale, Musetti affronterà il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 3 nel tabellone principale del singolare maschile.

Trevisan ok contro Pera

Bell’esordio per Martina Trevisan nel tabellone principale del “Western & Southern Open”. A Cincinnati la 29enne mancina di Firenze, n.63 Wta, promossa dalle qualificazioni, ha battuto in rimonta per 3-6 6-1 6-2, in un’ora e 47 minuti di partita, la statunitense Bernarda Pera, n.61 del ranking. Mercoledì al secondo turno Trevisan affronterà la campionessa di Montreal, la statunitense Jessica Pegula, n.3 del ranking e del seedin