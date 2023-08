Tennis, Sonego al 2° turno di Cincinnati: affronterà Fritz

Primo set dominato da Sonego, che trova il break al 6° game (4-2) e l'unica palla break concessa (sul 5-3) l'annulla per chiudere la frazione. Nel 2° set arriva la reazione del russo che rimonta subito il break di svantaggio e fa suo il set piazzando un parziale di 6 giochi a 1. Si decide tutto nel 3° ed emozionante 3° set soprattutto dal 6° gioco quando i due tennisti si strappano il servizio per 3 giochi consecutivi! Ad avere la meglio però è l'azzurro, suo il brek decisivo all'8° gioco (5-3) per poi chiudere 6-3 tenendo la battuta a 0. Per Sonego il prossimo avversario sarà il padrone di casa Taylor Fritz (numero 9 al mondo) che ha battuto Jiri Lehecka per 7-6(14), 6-2, per Sonny si tratta della 26ª partita contro un Top 10 in carriera (6-19 finora il bilancio).