Tsitsipas furioso per il gesto della tifosa: “Mai successo in carriera”

CINCINNATI (Stati Uniti) - "Non mi è mai successa una cosa simile in carriera", così Stefanos Tsitsipas si è rivolto all'arbitro della sfida contro Ben Shelton nel secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati. Durante il match contro il 20enne statunitense, 'padrone di casa', è infatti accaduto qualcosa di surreale.

Alla fine per il 25enne greco è arrivata una vittoria per 7-6 7-6 in un torneo che ha visto tornare a casa subito gli italiani Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. Oltre alle qualità dell'avversario (n.40 Atp), il numero 4 del mondo ha dovuto affrontare una incredibile azione di disturbo messa in atto da una tifosa del suo avversario.

Tsitsipas, disturbo surreale a Cincinnati

Su un proprio turno di servizio Tsitsipas ha iniziato ad infastidirsi per la presenza di un insetto, tentando di scacciarlo invano con la racchetta. L'insetto però non era affatto presente nell'arena di Cincinnati e così il greco si è dovuto rivolgere all'arbitro per spiegare cosa stesse accadendo: "C'è qualcuno che imita un'ape dietro di me quando servo, è un ronzio. Capisco che sostengano Shelton, ma nella mia carriera non mi era mai successo questo". Dopo l'avviso al giudice di sedia, lo stesso Tsitsipas è andato alla ricerca del distrubatore scoprendo che si trattava di una donna che ha evitato di essere allontanata porgendo le sue scuse al greco che con un'espressione contrariata è tornato a servire.