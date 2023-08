Tennis, Paolini out ai quarti a Cincinnati: vince Gauff in due set

CINCINNATI (Stati Uniti) - Si ferma ai quarti di finale il cammino a Cincinnati di Jasmine Paolini. Niente da fare per la tennista azzurra costretta ad arrendersi in due set a Coco Gauff. La statuintense chiude in 6-3, 6-2 dopo poco un'ora e un quarto di gioco avanzando nella top 4 del torneo di casa.