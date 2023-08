Tennis, rivincita Djokovic: batte Alcaraz e vince Cincinnati!

CINCINNATI (Stati Uniti) - Novak Djokovic è tornato e lo ha fatto in gran stile. Il tennista serbo ha vinto il Masters 1000 di Cincinnati battendo in finale il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz in un match emozionante e spettacolare. Il punteggio finale recita 5-7, 7-6(7), 7-6(5) dopo 3 ore e 49 minuti di battaglia per quello che è il 39° Masters 1000 vinto in carriera dal fuoriclasse di Belgrado.