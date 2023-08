Djokovic-Alcaraz, la finale di Cincinnati e lo speciale su Sky Sport Tennis

Dopo quasi 4 ore di autentica lotta, Novak Djokovic, nella prima parte della gara pure ferito per via di un "colpo di sole", ha avuto la meglio su Carlos Alcaraz, che ha pagato un po' di inesperienza, distraendosi quando era avanti di un set e un break. Tutto questo, e molto altro, è successo nella finale Masters 1000 di Cincinnati che Sky Sport Tennis rivivrà per l’intera giornata di oggi.

Djokovic-Alcaraz, speciale Sky Sport Tennis

Per tutta la giornata del 21 agosto, su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW andrà in onda in un’alternanza di repliche integrali, sintesi, highlights dei colpi più belli. E su Sky Sport 24, oltre a collegamenti e approfondimenti sul match, alle ore 15.45, da non perdere anche l’approfondimento con “Il Grande Tennis” per analizzare la partita vinta dal serbo e risentire le interviste post match: in studio Eleonora Cottarelli e Raffaella Reggi, ieri al commento della finale insieme a Elena Pero.