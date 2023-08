Tennis, Paolini al secondo turno a Cleveland. Si ritira Trevisan

Cleveland (Stati Uniti d'America) - Jasmine Paolini accede al secondo turno del Wta 250 di Cleveland , il 'Tennis in the Land'.

La 27enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 35 del ranking e undicesima favorita del seeding, si è infatti imposta con il netto punteggio di 6-1, 6-3 contro la polacca Magdalena Frech, 75ª della classifica mondiale.

Martina Trevisan saluta Cleveland

Si complica invece la marcia di avvicinamento di Martina Trevisan agli Us Open. L'azzurra si è infatti ritirata per un problema muscolare avvertito al fianco destro durante il match con Peyton Stearns, sul punteggio di 1-6, 5-4 in favore dell'americana.