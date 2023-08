Tennis, Fognini subito eliminato dagli Us Open: vince Mensik

Termina subito l'avventura di Fabio Fognini agli Us Open, quarto e ultimo Slam della stagione. Il tennista ligure è stato battuto, nelle qualificazioni, dal ceco Jakub Mensik, numero 191 del ranking, in tre set 1-6 6-1 6-1 in un'ora e 35 minuti di gioco. Avanzano, invece, Andrea Vavassori, che ha battuto in due set il bosniaco Damir Dzumhur con il punteggio di 7-6 6-4, e Stefano Travaglia che ha sconfitto 6-7(1) 7-6 7-6 lo slovacco Norbert Gombos.