Tennis, Isner si ritira dopo gli Us Open: "È stato un viaggio incredibile"

Lo Us Open 2023 sarà l'ultimo torneo nella carriera di John Isner, che ha deciso di ritirarsi. Lo ha annunciato lo statunitense su Instagram: "Nella carriera di ogni atleta arriva il momento di dire basta. Non è stata una decisione facile, ma penso che sia la cosa giusta da fare. Quando ho lasciato la University of Georgia nel 2017 non avrei mai immaginato che avrei giocato 17 anni nel circuito Atp. Naturalmente ci sono infinite partite che mi piacerebbe rigiocare, ma sono fiero di quello che ho raggiunto. E' stato un viaggio incredibile".