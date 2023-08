Tennis, Berrettini ed Arnaldi e avanzano al 2° turno dello Us Open

NEW YORK (Stati Uniti) - Matteo Arnaldi approda al 2° turno dello Us Open. Il giovane tennista azzurro ha battuto per ritiro l'australiano numero 87 al mondo Jason Kubler con il punteggio di 6-3, 1-0 dopo 50 minuti d'incontro. Dopo il 5° game del match (3-2 Arnaldi) Kubler chiama il "medical time out", rientra ma fatica a muoversi e all'8° game con un doppio fallo concede il break all'italiano che lo concretizza per chiudere la pria frazione. Ad inizio 2° set l'australiano alza bandiera bianca. Per il tennista ligure si tratta del secondo successo in un tabellone principale di uno Slam dopo quello su Galan al Roland Garros di quest'anno.