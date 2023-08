Tennis, Trevisan al 2° turno dello Us Open. Giorgi eliminata

NEW YORK (Stati Uniti) - Martina Trevisan batte la kazaka Yulia Putintseva (numero 78 al mondo) ed accede al 2° turno degli Us Open dopo un match maratona. L'azzurra infatti si è imposta con il punteggio di 0-6 , 7-6(0) , 7-6(8) dopo 3 ore e 18 minuti

Primo set da dimenticare per l'azzurra che in 25' perde la prima frazione per 6-0 con il parziale dei punti totali che recita 24-5 in favore della tennista kazaka con 16 errori non forzati da parte di Martina. Nel 2° set la Trevisan inizia a carburare portandosi avanti 2-0, la Putintseva recupera il break di svantaggio e la frazione va al tie-break dopo che Martina ha salvato 3 palle break all'11° game. L'azzurra domina 7-0 e pareggia i conti andando al 3° set. Terzo set thriller: Trevisan subito 2-0 poi arrivano i crampi che aiutano la kazaka a recuperare ed arrivare sul 4-2. Passato il dolore l'azzurra recupera (4-4), si porta a servire per il match sul 6-5 ma perde il servizio andando nuovamente al tie-break. Martina tira fuori dal cilindro 2 punti spettacolari sull'8-8 e vince un match rocambolesco.

Giorgi eliminata dalla Pegula

Saluta New York anche Camila Giorgi sconfitta dalla statunitense numero 3 al mondo Jessica Pegula. L'americana ha archiviato la pratica azzurra con il punteggio di 6-2, 6-2 dopo 82 minuti.

Partita che vive un game infinito nel 2° set quando Camila serve sul 2-2, salva 10 palle break ma all'11ª alza bandiera bianca dopo oltre 15 minuti. Come nella prima frazione l'americana difende il servizio, lo strappa nuovamente all'azzurra e chiude la pratica. Si tratta della 9ª sconfitta su 11 incontri per Camila contro la Pegula.