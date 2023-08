Us Open, derby Sinner-Sonego al secondo turno. Ok Bronzetti

NEW YORK (STATI UNITI D'AMERICA) - Per la terza volta nel giro di pochi mesi, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego si ritroveranno uno di fronte all'altro in un derby tutto italiano. Dopo i successi dell'altoatesino a Montpellier (6-4 6-2) e Halle (6-7 6-4 6-4), il torinese cerca il riscatto nel secondo turno degli Us Open, ultimo torneo stagionale dello Slam.