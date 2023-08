Us Open: impresa del cinese Zhang, elimina n.5 al mondo Ruud

NEW YORK (STATI UNITI D'AMERICA) - Clamoroso agli Us Open: il numero 5 al mondo e finalista della scorsa edizione Casper Ruud è stato eliminato al secondo turno a Flushing Meadows dal cinese Zhizhen Zhang , 67° della classifica Atp.

Una lunga battaglia durata tre ore e 21' che ha visto il 24enne norvegese soccombere al quinto set e perdere col punteggio di 6-4 5-7 6-2 0-6 6-2. Primo cinese a battere un giocatore tra i primi cinque del ranking, il 26enne Zhang affronterà ora l'australiano Rinky Hijikata (110°) per un posto agli ottavi di finale dell'ultimo torneo stagionale dello slam.

Us Open, tutti i risultati

Nelle altre sfide della notte italiana lo spagnolo Davidovich Fokina ha superato l'argentino Cerundolo con il punteggio di 6-1 6-4 6-3. Vittoria in tre set anche per i padroni di casa Tiafoe e Fritz che hanno eliminato rispettivamente l'austriaco Ofner e il peruviano Varillas. Il ceco Mensik, invece, si è aggiudicato in quattro set per l'altra sfida contro il francese Droguet.

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito