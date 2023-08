Tennis, super Wozniacki allo Us Open: eliminata la Kvitova!

NEW YORK (Stati Uniti) - Jelena Ostapenko ed Elena Rybakina hanno superato il secondo turno del singolare femminile degli Us Open in una notte dove il tennis ha riabbracciato l'ex numero 1 del mondo Caroline Wozniacki .

La lettone numero 21 del mondo (20 del tabellone di New York) ha avuto la meglio sulla russa Elina Avanesjan per 6-3, 5-7, 7-5. Invece la kazaka Rybakina, numero 4 del ranking Wta e del seeding, non è nemmeno scesa in campo contro l'australiana Ajla Tomljanovic, costretta al ritiro per problemi fisici.

I riflettori della notte erano tutti puntati sull'Arthur Ashe Stadium per il ritorno in azione in un torneo dello Slam (3° torneo da quando è uscita dal ritiro) della Wozniacki che, a sorpresa, ha sconfitto Petra Kvitova, numero 11 al mondo, con il punteggio di 7-5, 7-6(5) dopo 2 ore e 8 minuti di gioco: si tratta del il primo successo contro una Top 100 dal momento del suo rientro in campo per la danese.