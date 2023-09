Tennis, Djokovic infinito agli Us Open: Djere rimontato di due set

Novak Djokovic continua a vivere la sua avventura allo US Open. Il campione serbo a Flushing Meadows si è guadagnato l'accesso agli ottavi di finale del torneo rendendosi protagonista di una strepitosa rimonta nel derby contro il connazionale Laslo Djere in cinque set, dopo quasi quattro ore di partita. Novak, dopo aver perso i primi due set contro un Djere in gran forma, ha rialzato la testa e ha portato a casa il match con il risultato finale di 4-6 4-6 6-1 6-1 6-3.