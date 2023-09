Tennis, Gauff in rimonta agli Us Open: Mertens ko

Inizia a delinearsi il quadro degli ottavi di finale femminili dello Us Open. Nella notte la statunitense Coco Gauff si è imposta in rimonta sulla belga Mertens guadagnandosi l'accesso al turno successivo. La n.6 del ranking Wta è andata sotto nel punteggio dopo il primo set ma subito dopo ha rialzato la testa portando il match a casa con il risultato finale di 3-6 6-3 6-0. Per guadagnarsi la qualificazione ai quarti di finale Coco Gauff se la dovrà vedere con la danese Wozniacki.