Sinner e Arnaldi agli Us Open: dove vedere le sfide in tv e in streaming

NEW YORK (Stati Uniti) - Sesto giorno dello Us Open che vuol dire 3° turno del tabellone maschile dello Slam americano con due azzurri in campo. Jannik Sinner (testa di serie numero 6) ed il giovane Matteo Arnaldi (numero 55 al mondo) cercheranno di accedere a 4° turno del torneo.

Segui la diretta di Sinner ed Arnaldi su Tuttosport.com

L'Altoatesino affronterà il veterano Stan Wawrika proprio come 4 anni fa quando Jannik debuttò a Flushing Meadows. Lo svizzero vinse nel 2019 e anche nella seconda occasione (ad Aversa) ma poi Sinner si prese la rivinciat vincendo i tre successiv incontri ovvero Wimbledon, Rotterdam e Indian Wells con gli ultimi due andati in scena in questa stagione.

Arnaldi invece,al debutto assoluto allo Us Open, affronterà il mancino britannico Cameron Norrie (testa di serie numero 16). Tra i due non ci sono precedenti con l'azzurro chiamato ad un'altra prova importante contro un tennista che sul cemento non esprime il massimo del suo potenziale

Dove vedere Sinner ed Arnaldi streaming e diretta tv

Sinner-Wawrinka sarà il 3° match in programma sul campo Louis Armstrong che prenderà il via alle 18 italiane, mentre Arnaldi-Norrie sarà il 2° match in programma sul campo 17 che inizierà alle 17 italiane. I match saranno visibili in TV e streaming su Supertennis, Sky Sport (canale 2121) e Supertennix.