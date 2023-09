Arnaldi, impresa pazzesca agli Us Open: batte Norrie e vola agli ottavi

Continua dunque la "favola" del tennista di Sanremo a New York: il 22enne ligure, numero 61 dell'attuale classifica mondiale (suo best ranking), è approdato agli ottavi di finale degli Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows. L'azzurro, per la prima volta in scena in un match di terzo turno di un Major, non ha pagato l'emozione e nemmeno la fatica accumulata nel successo di meno di 48 ore prima, giunto al quinto set contro il francese Arthur Fils, e ha piegato il britannico Cameron Norrie, numero 16 del ranking internazionale e del seeding, col punteggio di 6-3 6-4 6-3. Agli ottavi di finale sfiderà Carlos Alcaraz, che ha superato Daniel Evans.

Arnaldi-Norrie, la cronaca

Una partita perfetta quella odierna di Arnaldi con tanti punti vincenti, ben 37, e diverse chiusure a rete. Per l'azzurro (che ha commesso solo 16 errori non forzati) ci sono stati anche 5 ace. Ha strappato il servizio a Norrie ben cinque volte, perdendolo in una sola occasione. Una cavalcata trionfale fin qui a New York per il tennista ligure che, con il successo odierno, si è guadagnato l'accesso nei primi 50 della classifica mondiale.