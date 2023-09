Arnaldi da applausi ma Alcaraz è troppo forte e ora aspetta Zverev-Sinner

NEW YORK (Stati Uniti) - Si interrompe agli ottavi di finale la grande avventura di Matteo Arnaldi agli Us Open. Il giovane azzurro, prossimo numero 47 al mondo, ha ceduto il passo allo spagnolo Carlos Alcaraz : sull'Arthur Ashe Stadium il numero 1 al mondo si è imposto con il punteggio di 6-3 , 6-3 , 6-4 dopo un'ora e 57 minuti di gioco staccando il pass per i quarti di finale dove affronterà il vincente del match di stanotte tra Jannik Sinner ed Alexander Zverev .

Alcaraz-Arnaldi, la partita

Dopo un buon inizio di personalità da parte di Arnaldi (2-2) Alcaraz inizia a macinare il suo gioco e si prende le redini della partita: parziale di 6 giochi ad 1 per vincere il 1° set 6-3 ed iniziare il 2° sul 2-0. Il momento chiave arriva all'8° gioco quando Alcaraz si trova a servire sul 15-30 e Matteo spreca una ghiotta occasione tirando in rete un dritto lungo linea in un game perso poi ai vantaggi. Alcaraz vince la seconda frazione 6-3 con doppio break. Terzo set divertente e spettacolare con i due tennisti che regalo scambi di notevole fattura con anche colpi spettacolari, Alcaraz recupera il break di svantaggio ed il set vive sul filo dell'equilibrio fino al 4-4. Matteo ci prova spingendo lo spagnolo a servire 15-30 ma in quel momento Alcaraz cambia marcia: parziale di 7 punti a 0 per chiudere la contesa.