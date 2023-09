Djokovic batte Fritz agli Us Open: 47ª semifinale Slam, superato Federer!

NEW YORK (Stati Uniti) - Novak Djokovic va di fretta, archivia in tre set lo statunitense Taylor Fritz e vola alle semifinali dello Us Open (record di 13-0 in carriera nei quarti del torneo).

Sull'Arthur Ashe Stadium non c'è stata partita con il serbo che ha dominato 6-1, 6-4, 6-4 in 2 ore e 35 minuti il numero 9 al mondo in una serata da doppio record con vittima Roger Federer: infatti per Nole si tratta della 47ª semifinale in carriera in un torneo dello Slam superando le 46 dello svizzero, inoltre per la 6ª volta in carriera il serbo raggiunge in singola stagione le semifinali di tutti e quattro gli slam superando, anche qui, Federer (5).

Djokovic è il primo giocatore ad accedere alle semifinali degli Us Open 2023 ed attende il vincente del derby americano tra Francis Tiafoe e Ben Shelton.