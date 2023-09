Gli Us Open e lo strano virus che sta colpendo i tennisti: cosa succede

C'è un misterioso virus che si sta diffondendo tra i partecipanti agli Us Open : alcuni di essi sono stati messi fisicamente ko, come Dominic Thiem , costretto al forfait dopo il primo game perso malamente contro Shelton . "Mi sento uno schifo" sono state le sue parole dette ai medici poco prima di abbandonare il campo.

I sintomi manifestati e documentati dai tennisti colpiti sembrerebbero quelli comuni di altre influenze o del Codiv stesso: mal di stomaco, senso di spossatezza, mal di testa e naso che cola. In più qualche linea di febbre, accompagnata da fiato corto, aritmia e dolore alle ossa. Potrebbe trattarsi della nuova variante del Covid, ovvero la Pirola, ma di ciò non c'è certezza. L'unica cosa certificata è che si tratta comunque di un virus molto contagioso.

Dalla Swiatek a Ruusuvuori: ecco i tennisti contagiati

La prestazione della Kvitova contro la Wozniacki è stata inificiata dal virus contratto, così come Chris Eubanks che manifestò il proprio disagio e scappò dal campo prima di chiudere uno scambio, tormentato dalla nausea. Anche Ons Jabeur, finalista a Wimbledon, si è sentita male durante la vittoria contro Linda Noskova, dichiarando: "Mi sono sentita come uno zombie. Sto prendendo un sacco di medicine, tutte quelle raccomandate dai medici del torneo". Emil Ruusuvuori è uno dei tennisti nemmeno scesi in campo nel primo turno a causa di una malattia non meglio specificata così come Hubert Hurkacz. Anche Iga Swiatek, campionessa in carica e numero 1 del mondo, ne ha parlato prima d'essere battuta da Jelena Ostapenko.