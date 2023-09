Medvedev, frase macabra agli Us Open: "Qualcuno morirà". Il motivo

NEW YORK (Stati Uniti) - Daniil Medvedev sfiderà Carlos Alcaraz nelle semifinali degli Us Open 2023 , russo ha vinto in tre set il derby contro Andrey Rublev il suo match di quarti ma non senza polemiche verso l'organizzazione.

Appena dopo la conclusione del match il numero 3 al mondo ha guardato nella telecamera a bordo campo e ha proferito quello che sembrava un mix tra un avvertimento e una supplica: "Non puoi immaginare. Un giocatore morirà e vedranno...L'unica cosa che è un po', chiamiamola pericolosa, è che la domanda è: fino a che punto potremmo arrivare?" riferendosi alle condizioni climatiche insostenibili dentro l'Arthur Ashe Stadium.

L'avvertimento di Medvedev

In conferenza stampa il russo ha proseguito: "Non so cosa si debba fare, in verità. Ma voglio portare il problema all'attenzione di tutti: le condizioni di gioco in questi Us Open sono eccessive, estreme. Non voglio che qualcuno rischi la vita sul campo da tennis. Non voglio che accada qualcosa di grave e poi si dica semplicemente che sì, Medvedev lo aveva detto qualche tempo fa. Vorrei si potesse fare qualcosa ora - aggiunge - Non credo si possa pensare di sospendere il torneo in queste giornate, ci sono la televisione, i biglietti venduti... E non credo nemmeno che tutti accetterebbero di giocare sulla distanza dei tre set, quando il termometro passa una certa soglia. Dunque soluzioni non ne ho, ma sentivo l'urgenza di porre il problema”.