Berrettini e Sinner, niente Coppa Davis! Volandri: "Rispettiamo decisioni"

Jannik Sinner ha appena annunciato sui social network che non parteciperà alle gare della Coppa Davis. "Non ho avuto abbastanza tempo per recuperare, è sempre un onore giocare per il nostro Paese" ha scritto il tennista su Instagram.

"Sfortunatamente non ho avuto abbastanza tempo per recuperare dopo i tornei in America e purtroppo non potrò far parte della squadra a Bologna. E' sempre un onore giocare per il nostro Paese e sono convinto di tornare in nazionale al più presto. Un grosso in bocca al lupo ai ragazzi, ci vediamo" ha aggiunto l'azzurro, numero 6 del ranking Atp.

La reazione di Volandri e i convocati

Ufficiale anche il forfait di Berrettini. Filippo Volandri, capitano azzurro in Coppa Davis, ha rinunciato a Fabio Fognini e ha convocato Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Simone Bolelli e Andrea Vavassori per le sfide di settembre. L'Italia sarà impegnata dal 12 al 17 settembre alla Unipol Arena. Gli azzurri debutteranno nel Gruppo A mercoledì 13 alle 15 contro il Canada. Poi, la nazionale italiana tornerà in campo venerdì 15 alle ore 15 per affrontare il Cile, per poi chiudere domenica 17 (sempre alle 15) contro la Svezia. "Auguriamo a Jannik una pronta guarigione, sappiamo quanto lui tenga alla Davis, lo ha già dimostrato. Rispettiamo la sua decisione, sono sicuro che lo avremo a disposizione in futuro" ha dichiarato Volandri.