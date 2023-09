Us Open, l'Italia sogna con Cinà: è in semifinale!

Nonostante l'addio di Sinner e Berrettini, c'è un'Italia che ancora continua a sognare agli US Open e risponde al nome di Federico Cinà : il talento azzurro e figlio d'arte si qualifica alle semifinali del torneo, categoria Junior , dopo aver battuto il giovane cinese Yi Zhou in due set col punteggio di 6-2 6-2. Federico aveva superato nel turno precedente il russo Demin , attuale numero 1 del ranking mondiale. In semifinale ora se la vedrà col brasiliano Fonseca , che ha eliminato Williams.

Ancora un Cinà protagonista a New York

Nel 2015, il papà di Federico, Francesco Cinà, è stato protagonista della finale femminile degli Us Open tra Roberta Vinci e Flavia Pennetta in veste di allenatore della Vinci. In quell'occasione ad avere la meglio fu l'attuale moglie di Fabio Fognini che si impose in due set col punteggio di 7-6 6-2.