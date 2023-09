Djokovic-Medvedev, Alcaraz si piega: sorpresa russa agli US Open

NEW YORK (Stati Uniti) - Domenica sera (ore 22 italiane) all'Arthur Ashe Stadium di New York il numero 2 al mondo (ma virtualmemte 1) Novak Djokovic affronterà il numero 3 Daniil Medvedev nella finale degli Us Open , il remake di quella del 2021 tanto fatale per il serbo visto che il russo infranse il sogno Gran Slam.

Djokovic ha rispettato il pronostico battendo in scioltezza il giovane statunitense Ben Shelton (numero al mondo) con il punteggio di 6-3, 6-2, 7-6(4) in 2 ore e 41 minuti in un match dove Nole solo nel 3° set ha dovuto superarsi annullando due set-point al giovane avversario. Per la terza volta in carriera Djokovic scrive il suo nome in tutte e 4 le finali degli Slam in singola annata, si tratta della 10ª sul cemento di New York, 36ª in carriera negli slam e domenica andrà a caccia del suo 24° Slam in carriera, dall'altra parte della rete non ci sarà Carlos Alcaraz per il remake di Wimbledon.

Infatti Medvedev ha piazzato il colpo del torneo eliminando in quattro set lo spagnolo campione in carica a New York giocando una partita perfetta e vinta 7-6(3), 6-1, 3-6, 6-4 dopo 3 ore e 19 minuti, successo che autamaticamente ridà il 1° posto nel ranking a Djokovic e che vale la terza finale a New York negli ultimi 5 anni per il russo.