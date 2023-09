Medvedev non si tiene a fine partita, che risposta ai tifosi di Alcaraz!

Una super sfida quella portata a casa da Daniil Medvedev contro Carlos Alcaraz che ha portato il russo a raggiungere la finale contro Novak Djokovic agli Us Open. 7-6 (3), 6-1, 3-6, 6-3 sul numero 1 al mondo per un traguardo importante nella carriera di Medvedev che al termine della sfida ha voluto lanciare un messaggio ai tifosi di Flushing Meadows.

“Devo essere sincero, il pubblico oggi era incredibile. È assolutamente incredibile e lo dico sul serio. Abbiamo avuto dei punti pazzeschi, ho sentito, chiamiamolo amore per entrambe le parti”, ha detto Medvedev nella sua intervista post partita trasmessa per poi aggiungere: “L’unica cosa è che probabilmente 1.000 ragazzi spagnoli hanno iniziato sul 5-3 ad urlare durante la prima e la seconda di servizio. Non è così carino. Immagino che fossero disperati, quindi sono felice che non li abbia aiutati. Adesso possono andare a dormire".

Medvedev e pubblico Us Open: c'è un precedente

Non usa mezzi termini Medvedev che con il pubblico di Flushing aveva avuto già qualche scaramuccia. Durante la vittoria al secondo turno su Christopher O'Connell, infatti, il russo ha perso la calma più volte e ha litigato con alcuni fan, spingendo anche via una telecamera focalizzata su di lui tra un set e l'altro. Nel 2019 rilasciò queste parole dopo una vittoria al terzo turno: "Voglio che tutti voi sappiate quando dormirete stanotte, ho vinto grazie a voi. L'energia che mi state dando in questo momento, ragazzi, penso che sarà sufficiente per le mie prossime cinque partite. Più lo farete, più vincer per voi ragazzi”. Intanto si avvicina l'ultimo atto del torneo nel quale ci sarà da affrontare Djokovic: "La sfida è che lui è un ragazzo che ha vinto 23 titoli del Grande Slam e io ne ho solo uno", da vedere il pubblico chi sosterrà di più.