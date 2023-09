US Open, Gauff regina di New York: primo Slam per l'erede delle Williams

NEW YORK (STATI UNITI D'AMERICA) - Coco Gauff è la nuova regina di New York. La 19enne tennista americana, sostenuta dai 23mila spettatori assiepati sugli spalti dell'Arthur Ashe, vince gli Us Open femminili battendo in finale a Flushing Meadows la nuova numero 1 del mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka , in rimonta con il punteggio di 2-6 6-3 6-2 in poco meno di due ore di gioco.

Un titolo che le permetterà di salire dalla 6ª alla 3ª posizione del ranking Wta da lunedì. Per l'atleta statunitense, che molti vedono come l'erede delle sorelle Williams, è la prima prova del Grande Slam in carriera alla seconda finale dopo quella persa al Roland Garros nel 2022 contro la polacca Iga Swiatek. Sabalenka e Gauff erano entrambe alla prima finale allo Us Open, con la bielorussa che fallisce il bis dopo l'Australian Open di quest'anno.

Gauff trionfa agli Us Open: i complimenti di Biden e Obama

Coco Gauff diventa così la più giovane americana a vincere gli Us Open dai tempi del suo idolo Serena Williams nel 1999. Un destino segnato quello della 19enne americana, sui cui i riflettori sono stati puntati già da diversi anni, quando ancora bambina sorprese tutti. Ora festeggia il suo primo Slam in carriera guadagnandosi anche i complimenti del presidente Usa Joe Biden: "Hai elettrizzato il campo di Arthur Ashe e l'intero paese. È il primo di molti a venire e la prova che tutto è possibile se non ti arrendi mai e ci credi sempre. Hai reso orgogliosa l'America". Gli fanno eco Barak Obama e la moglie Michelle: "Non potremmo essere piu' orgogliosi di te, dentro e fuori dal campo, e sappiamo che il meglio deve ancora venire". Commenti entusiastici anche da parte di un'altra stella dello sport americano, la leggenda dell'Nba, Earvin Magic Johnson. Insomma, tutti pazzi per Coco Gauff. E attenzione perché ha solo 19 anni.