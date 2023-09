Sinner e Alcaraz, Djokovic e la frase sul futuro del tennis agli US open

Novak Djokovic ha vinto gli Us Open abttendo Medvedev in finale . In conferenza stampa, dopo il trionfo, il campione serbo ha dichiarato: "Confronto tra questi anni e quelli in cui mi confrontavo con Federer, Nadal e Murray? Sono tempi diversi perché le rivalità che ho avuto con questi ragazzi erano così forti e solide. Era molto probabile che avrei affrontato Roger, Rafa o Andy nelle finali di uno Slam per la maggior parte di quegli anni. Al giorno d'oggi, è diverso. Non mi dispiace".

Djokovic ha aggiunto: "Ho giocato 3 partite epiche con Alcaraz quest'anno e penso che sia per questo che si discute sulla prossima rivalità. Ho detto tutto quello che dovevo dire in modo positivo su Carlos. Lo dico davvero. Penso che sia fantastico per il nostro sport avere un'altra ottima rivalità. So che c'è una grande rivalità anche con Sinner. Ovviamente anche la generazione di Zverev, Tsitsipas, Medvedev… questi ragazzi che sono ancora tra i primi 5 e 10 al mondo… il tennis è ancora in un buon momento".

Djokovic, le parole su LeBron James e Tom Brady

Il tennisa ha poi affermato di essere un perfezionista come LeBron James e Tom Brady: “Forse potete chiamarmi perfezionista. So di non essere l'unico. Ci sono molti grandi campioni in diversi sport che prosperano con questo tipo di approccio per perfezionarsi... ecco perché LeBron James continua ad andare avanti alla sua età, o Tom Brady. Sono grandiosi così".