Medvedev chiede scusa alla moglie in diretta e Djokovic piazza la battuta!

NEW YORK (STATI UNITI D'AMERICA) - È un Novak Djokovic ingiocabile quello che in tre set batte Daniil Medvedev mettendo in bacheca il quarto trofeo degli US Open , il 24° titolo negli Slam. Un risultato storico per il campione serbo che eguaglia così Margaret Court e, a 36 anni, diventa il più anziano vincitore di tutti i tempi a Flushing Meadows. Un successo che arriva a cinque anni di distanza dall'ultima volta - all'epoca superò l'argentino Del Potro 6-3 7-6 6-3, stesso identico punteggio imposto al russo - e a due dal ko proprio in finale contro Medvedev.

Un ko che, come ammesso dallo stesso Nole, ha segnato il punto di partenza per combattere con ancor più forza. Di contro, per il tennista russo si tratta del punto più alto mai toccato in carriera, unico Slam in bacheca. Tornando al presente, il classe '96 ha lottato con le unghia e con i denti ma nulla ha potuto di fronte allo strapotere dell'avversario.

US Open, finale a sorpresa: ecco cosa è successo

Medvedev, ai microfoni nel post partita, cerca di mascherare la delusione: "Altri 23 finalisti prima di me hanno tanti rimorsi per aver affrontato Novak in una finale dello Slam". Daniil, poi, guarda verso la tribuna dove c'è la moglie Daria e con una battuta sorprende tutti: "Ero qui 2 anni fa quando ho vinto. E ho pensato: 'Che bel regalo di anniversario ho fatto a mia moglie… davvero schifoso'. Oggi è di nuovo il nostro anniversario… ho pensato, 'forza, fallo ancora una volta'". Il "miracolo" stavolta non si è però verificato e sul gradino più alto del podio ci va ancora Djokovic che chiude con una battuta: "Per favore, non prenderla nel modo sbagliato, buon anniversario a tua moglie. Mi dispiace. Viene da un buon posto. Se avessi saputo che l'anniversario era oggi, forse... sai... il risultato".