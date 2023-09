Djokovic, lo Slam n.24 e la dedica a Kobe Bryant: "Mi ha aiutato"

Ventiquattro era il numero di Black Mamba sulla maglietta dei Lakers. Ora è anche il numero di Novak Djokovic, il Vecchio Aspide Bianco, e fa bella mostra di sé ricamata su una t-shirt preparata per l’occasione, che ricorda l’ennesima vittoria nello Slam e l’amicizia fra i due. "Volevo questo successo per dedicarlo a lui, a Kobe Bryant, che mi fu vicino e mi seppe sostenere in uno dei momenti più delicati della mia vita". Kobe scrisse un libro, The Mamba Mentality, per dire al mondo che nella sua vita sportiva da cinque titoli Nba e due ori olimpici, la motivazione più forte l’aveva trovata dentro se stesso, traducibile in una breve regola utile a tutti: cercare ogni giorno di essere la migliore versione di se stesso.