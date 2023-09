Tennis, Simona Halep positiva al doping: 4 anni di squalifica

La tennista rumena Simona Halep, ex numero 1 del mondo, è stata squalificata per 4 anni per la violazione delle norme antidoping. Lo riferisce l'International Tennis Integrity Agency in un comunicato. L'ex campionessa di Wimbledon è risultata positiva ad un farmaco antianemia proibito, il Roxadustat, dopo gli US Open dello scorso anno. Il Roxadustat è nell'elenco vietato dall'Agenzia mondiale antidoping a causa della sua capacità di aumentare l'emoglobina e il numero dei globuli rossi, il che sarebbe utile per un atleta dal punto di vista cardiovascolare.